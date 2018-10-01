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Объединенная оппозиция требует досрочных парламентских выборов на фоне скандала в Грузии


01.10.2018   20:28
Объединенная оппозиция "Сила в единстве" требует назначить досрочные выборы. Об этом сегодня, 1 октября заявил на брифинге кандидат в президенты Григол Вашадзе.

По словам Вашадзе, в связи с интервью Зазы Окуашвили в эфире "Рустави 2" немедленно следует возбудить уголовное дело, и допросить всех фигурантов дела. Наряду с этим требованием Григол Вашадзе поясняет:

"В условиях этой т.н. власти, когда преследуются политические оппоненты, свобода слова, и бизнес, никакого справедливого расследования мы не добьемся, поэтому категорически требуем досрочных парламентских выборов".

Кроме этого "Сила в единстве" требует также отозвать из парламента законопроект о культивации марихуаны.

Интервью, о котором говорил Григол Вашадзе, шел вчера в эфире телекомпании "Рустави 2". Владелец "Омега группы" Заза Окуашвили заявил в интервью, что лично бывший премьер-министр, и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили требовал у него заплатить 4 миллиона.

Заза Окуашвили также говорил о бывшем министре спорта Леване Кипиани, которого, по его словам, наказал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе.

"Бросили его в подвал, нанесли оскорбление, человек собирался покончить с собой"- говорит Окуашвили.

9 сентября "Рустави 2" распространила телефонную запись. По информации телекомпании, в записи, предположительно, говорят основатель "Омега группы" Заза Окуашвили и бывший министр по делам спорта и молодежи Леван Кипиани.







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