Скандальное интервью: Заза Окуашвили сравнил Иванишвили с Аль Капоне

01.10.2018 21:52 Бизнесмен Заза Окуашвили, основатель крупной грузинской компании «Омега Груп», дал скандальное интервью телекомпании «Рустави-2», в котором сравнил Бидзину Иванишвили и его окружение с «криминальной бандой гангстера Аль Капоне».



Находящийся в Лондоне Окуашвили в течение полутора часов отвечал на вопросы ведущих программы «Акценты» и рассказал, как миллиардер и глава правящей партии «Грузинская мечта» требовал у него выплатить четыре миллиона долларов для того, чтобы провести процесс «восстановления справедливости» и разобраться с долгами, накопившимися у принадлежащей ему компании «Омега Груп».



Бизнесмен заявляет, что Бидзина Иванишвили и его окружение вместо «восстановления справедливости» установили рэкет в отношении крупного бизнеса. В этом, по его словам, принимают участие двоюродный брат миллиардера Уча Мамацашвили, бывший генеральный прокурор Ираклий Парцхаладзе и бывший бизнес-омбудсмен, а ныне глава МВД Георгий Гахария.



Бизнесмен утверждает, что им собраны множество доказательств, в том числе фото и аудио-записи.



Кто такой Заза Окуашвили и чем занимается его компания «Омега Груп»



Комапния «Омега Груп» владеет разными видами бизнеса, в том числе это крупный производитель и дистрибьютер табачной продукции. Компания также торгует автомобилями, в том числе, класса «люкс».



Компания многие годы финансирует телекомпанию «Иберия», которая в настоящее время оказалась под угрозой закрытия после того, как из-за неуплаты налогов счета «Омега Груп» были арестованы. Входящая в эту компанию «Omega Group Tobacco» задолжала государству более 51,7 миллиона лари (около 20 миллиона долларов).



Руководство и сотрудники телекомпании «Иберия» утверждают, что последние события связаны с желанием определенных завладеть телекомпанией.



Следует отметить, что в 2004 году, во время президентсва Михеила Саакашвили, «Омега Груп» также оказалась в центре скандала из-за налогов. Тогда прокуратура начала налоговую ревизию и арестовала имущество компании, после чего в декабре того же года телекомпания «Иберия» закрылась, а ее доли были распроданы.



В 2013 году, после смены власти в Грузии, телекомпанию вернули «Омега Груп», а в 2015 году она возобновила вещание. В 2016 году Главная прокуратура Грузии установила, что в 2004 году арест имущества компании был направлен на закрытие независимого телеканала. По этому делу даже были предъявлены обвинения экс-министру юстиции Зурабу Адеишвили.



По словам Окуашвили, после смены власти в 2012 году он с целью восстановления справедливости по делу своей компании обратился в Главную прокуратуру, однако Парцхаладзе и Гахария использовали проблемы и слабые стороны его бизнеса в пользу Иванишвили.



Бизнесмен утверждает, что лидер правящей партии через влиятельных лиц потребовал от него так называемый «откат» для сохранения бизнеса компании «Омега». Это происходило при посредничестве бывшего министра спорта Леван Кипиани. Дело касается событий в 2015-2016 годов.



«Они охотились на бизнесы. Они – это в первую очередь Иванишвили и его группа. В моем бизнесе была проблема, которую целенаправленно использовали против меня. Я просто хотел, чтобы с преступлением разобрались и был возмещен ущерб – я всегда это требовал, много лет, это обычное законное требование.



Как видно, они охотятся на бизнес и на людей, изучают их, откуда можно к ним подобраться, как бы с целью им помочь и это, в первую очередь, Иванишвили и его группа в разных сферах. Были проблемы в моем бизнесе, был демпинг, и они использовали это против меня, чтобы нанести ущерб фирме, подвести ее под обязательства и затем использовать», — сказал Окуашвили.



Первая встреча Окуашвили и Иванишвили



По словам Окуашвили, в 2015 году посредником между ним и Иванишвили в деле улаживания проблем компании выступил бывший министр спорта Леван Кипиани.



«История началась с того, что Кипиани пришел, чтобы помочь мне с фирмой. Он пытался провести консультации вокруг телекомпании «Иберия» и причина его прихода была в этом. Мы наняли его официально, довольно хорошо ему платили и, кстати, сначала мы не были такого мнения, но скоро поняли, что его подослали. Это происходит где-то в 2015 году, когда он попросил меня встретиться с Иванишвили. Видимо, он решил, что ситуация созрела, исходя из тех данных, что ему говорили. Это было в декабре 2015 года.



На встрече я, конечно же, откровенно рассказал Иванишвили о проблемах производства. Вместе с Бидзиной сидел Гахария, тогда он был бизнесомбудсменом, и внимательно слушал. Кстати, у Гахария была информация о том, какие у нас были неприятности. Уже после первой встречи Иванишвили был мобилизован, чтобы взять контроль над нашим бизнесом», — рассказал Окуашвили.



Бизнесмен подчеркнул, что Иванишвили не сразу потребовал, чтобы он выплатил деньги – во время первой встречи он интересовался только теми проблемами, который были у «Омега Груп».



По его словам, Иванишвили пообещал ему, что он учтет тот ущерб, который получила «Омега Груп» и телекомпания «Иберия» и поддержит их. Однако, подчеркнул бизнесмен, Иванишвили не только не выполнил это обещание, он начал использовать в своих целях слабые стороны его бизнеса.



Бывший генеральный прокурор и радуга



Окуашвили также рассказал о своей первой встрече с бывший генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе — именно он, по словам бизнесмена, впервые потребовал у него 4 миллиона долларов.



В переговорах также принимал участие приближенный к Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили.



Бизнесмен отмечает, что на встрече, которая прошла дома у Парцхаладзе, присутствовали «вооруженные до зубов» люди, которые были в нетрезвом состоянии. По его словам, возможно, и сам бывший генеральный прокурор был под воздействием наркотических веществ.



«Он встретился со мной в своем доме около Сабурталинского рынка, он сам потребовал встречу. Это мне передал Вано Чхартишвили, он сказал, что со мной хочет встретится «хороший парень, который работал в прокуратуре». Там были до зубов вооруженные люди, которые оставляли впечатление, что они в нетрезвом состоянии, скорее всего, под наркотиками. Я не проводил экспертизу, это мое впечатление. Парцхаладзе встретил меня уважительно. На встрече был и Леван Кипиани, мы пришли вместе. Он был расположен очень позитивно, сказал, что «Мечта» откроет для меня «радугу» и благодаря этому я смогу сделать много дел. Для того, чтобы эта «радуга» раскрылась, необходимо было заплатить 4 миллиона», — сказал в интервью Окуашвили.



На этой встрече он, по его словам, ограничился «дипломатичным» ответом и не уточнил, собирался ли выплачивать эту сумму.



На той же встрече Окуашвили сообщил Парцхаладзе, что напрямую ведет переговоры с Иванишвили, однако получил на это ответ,что Парцхаладзе также говорит с ним от имени Иванишвили.



«Я сказал ему, что говорю напрямую с Бидзиной Иванишвили, чтобы он не попал в неловкую ситуацию. Я сказал, что говорю с Бидзиной, чтобы он поддержал нас как в восстановлении справедливости, так и в свободном бизнесе. Парцхаладзе ответил, что для этого необходимо 4 миллиона. Он сказал: «А от кого, как ты думаешь, я пришел, разве я пришел бы к тебе? Это Бидзина, это Уча, я иду от них и для того, чтобы эта радуга открылась, нужны 4 миллиона», — рассказал Окуашвили в интервью.



Затем, по словам бизнесмена, Леван Кипиани стал перманентно запугивать директоров компании «Омега Груп». Кроме того, в компанию приходили вооруженные люди. «Они говорили, чтобы мы укрепили двери, спрашивали, все ли у нас хорошо, заходили, выходили. Целью этого запугивания было то, чтобы мы принесли эти 4 миллиона», — рассказал Окуашвили.



Бизнесмен еще раз попытался урегулировать эту ситуацию и по этому вопросу Кипиани пошел к Георгию Квирикашвили, который в тот момент занимал пост премьер-министра. Однако этот маневр не удался.



«Они обсудили это с Квирикашвили, но оказалось, что он очень маленький человек. После этого Иванишвили сказал Кипиани: Квирикашвили приходил и плакался мне, неужели ты решил, что он мой начальник?», — рассказал Окушвили.



Такое поведение Левана Кипиани вызвало раздражение Иванишвили и он поручил Парцхаладзе наказать его.



«Этим случаем Иванишвили остался недоволен и, как сказал Леван, это передали Парцхаладзе и тот наказал Левана. Из-за лишней беготни и неправильных адресатов. Его бросили в подвал, а остальное лучше спросите у Левана. По нашим данным, его бросили в подвал и пытались нанести оскорбление. Он даже пытался покончить с собой. Мои люди наблюдали за этим подвалом, потому что мы очень переживали, когда Леван перестал объявляться. Потом было еще больше запугиваний тех же наших директоров, им грозили, что трюки с подвалом могут повториться», — сказал Окуашвили.



По его словам, по поводу случившегося ему рассказал сам Леван Кипиани. После этого Иванишвили окончательно понял, что бизнесмен не намерен платить деньги, несмотря на запугивания, и решил сам сказать ему о том, чтобы он выплатил 4 миллиона.



Аллигаторы: вторая встреча Окуашвили и Иванишвили



«Ближе всех, на первой линии к Иванишвили находится Уча [Мамацашвили], Чхартишвили, Гахария – там знают больше … Леван Кипиани был на второй линии, Квирикашвили – скорее всего, на третьей. К тому же, он не смог запугать меня и моих людей, чтобы мы принесли эти четыре миллиона. Они были вынуждены подключить Иванишвили, чтобы он потребовал это лично. На встрече я сначала не понял – он молча показал мне четыре пальца, затем все-таки соизволил и сказал, что «парни должны получить четыре миллиона», под «парнями» он подразумевал их самих», — сказал Окуашвили.



По словам бизнесмена, во время второй встречи с Иванишвили, находился и Георгий Гахария, который в то время был бизнесомбудсменом.



«Когда Иванишвили потребовал от меня 4 миллиона, на встрече вместе с ним были Гахария и Леван Кипиани. Гахария был бизнес-омбудсменом. Он тогда еще не был министром внутренних дел. Это был уже 2016 год и встреча была не в январе, а два-три месяца спустя. Гахария недавно сказал, что как бывший омбудсмен хорошо знает анатомию бизнеса. Он был составной частью этой «бизнес-анатомии», — сказал бизнесмен в интервью.



Окуашвили также отметил, что Иванишвили радикально отличается от того человека, которого общественность видит по телевидению.



По его словам, если во время первой их встречи Иванишвили был сдержан, то во время второй кричал на Гахария из-за чего тот был «абсолютно красный».



«До того, как мы зашли на встречу, мы сидели [в приемной] на диване, полностью из крокодиловой кожи, где-то с десяток аллигаторов. Пока мы сидели там, Гахария был под сильным прессом, Иванишвили на него кричал и был довольно агрессивным. Во время первой встречи он пытался быть сдержанным. А во время второй встречи … Видимо, потому что он был вынужден сам сказать, показать на пальцах и дать понять, что мы должны выплатить 4 миллиона, это вызвало его раздражение, он кричал и кричал на Гахария, и когда я зашел, Гахария стоял абсолютно красный», — сказал Окуашвили.



«Гахария исполнял роль «левой» руки Иванишвили, еще была правая рука – Уча Мамацашвили и Вано Чхартишвили. Чхартишвили устроил мою встречу с Парцхаладзе, чтобы тот оказал на меня психологическое давление, потом Иванишвили сам вмешался, видимо, это и было «раскрытие радуги» и «открывающиеся небеса» и это означало, что мы должны были перечислить 50% в партию «Грузинская мечта», — сказал бизнесмен.



«Во время этих встреч я слышал, как они решали дела в судах. Слышал, как Парцхаладзе напрямую звонил генеральному прокурору», — сказал Окуашвили.



Сверхурочные часы в банке: как прошла операция по перечислению 4 миллионов



Заза Окуашвили также сообщил в интервью, что в компании решили «немного успокоить» Иванишвили и сделать вид, что пошли на уступки требованиям. Вопрос с перечислением 4 миллионов должен был стать, по его словам, «сыром в мышеловке», поэтому в офшоре была зарегистрирована фирма и за первые же сутки на ее счет были перечислены 4 миллиона.



«Я взял 4 миллиона и зачислил на счет, который был открыт день назад. Уже на следующий день со счета фирмы наличными, кэшем, снимают 4 миллиона долларов. Это произошло при полном нарушении всех банковских процедур», — сказал Окуашвли.



По его словам, деньги перевели через «Тибиси банк», на владельцев которого «надавил» Георгий Гахария.



«Это произошло в «Тибиси банке», туда вызвали директоров, под большим давлением оказались директор банка Давид Буцхрикидзе и президент наблюдательского совета Мамука Хазарадзе. Их вызвал Гахария. Звонил Парцхаладзе, звонил Кипиани. Согласно правилам, «Тибиси банк» должен был заблокировать перевод денег, так как это было абсолютным нарушением банковской процедуру. Однако пришел Буцхрикидзе и сам отдал распоряжения оператору. Я ему сочувствуют. Не все могут выдержать это давление со стороны Иванишвили и Гахария», — сказал Окуашвили.



Бизнесмен отметил, что представители «Омега Груп», надеялись, что передачи денег не произойдет из-за того, что рабочее время в банке закончилось в 18 часов. Однако, операторы провели операцию в 20 часов и директорам фирмы вручили наличные. Когда они вышли с сумкой денег на улицу, их встретили вооруженные люди, которые подогнали машину и показали, куда складывать деньги.



«Это было как во время ограбления – вооруженные люди, которые контролировали периметр, сказали им, чтобы они положили сумку с деньгами в машину, в которой на сидении лежал автомат «Калашникова». За рулем сидел вооруженный человек, в лицо которому было запрещено смотреть», — сказал Окуашвили. Между тем, по его словам, у компании есть видеозапись с кадрами этой машины.



Основатель «Омега груп», который уже пожаловался на преследование со стороны правительства Грузии в британский суд, уверен, что сумеет предоставить достаточно доказательств причастности высокопоставленных чиновников, а также «неформального правителя страны».



По его словам, среди доказательств есть аудиозаписи, квитанции о перечислении конкретных сумм и другие материалы.



При этом Окуашвили отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли среди доказательств компромат на Бидзину Иванаишвили, например, запись с его голосом.



«Возможно, Иванишвили вскоре сам поможет нам теми записями, которые он делает в своем офисе», — сказал Окуашвили.



Бизнесмен считает, что Иванишвили грозит серьезная опасность: «если не Грузия, то Франция потребует его привлечения к ответственности», – сказал Окуашвили.



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