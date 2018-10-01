Иванишвили обещает «мобилизацию» ради победы Зурабишвили

01.10.2018 22:20 Примерно за месяц до президентских выборов, назначенных на 28 октября, председатель «Грузинской мечты — Демократической Грузии», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили выразил поддержку кандидату в президенты Саломе Зурабишвили.



Иванишвили сделал это заявление 1 октября, на собрании руководства партии, которое было посвящено шестой годовщине победы Грузинской мечты над Национальным движением.



В своем выступлении, которое длилось семь минут, и которое было опубликовано пресс-службой Грузинской мечты после встречи, Иванишвили заявил, что «те силы, которые правили страной в свое время, к нашему стыду, вот эти силы сегодня вновь пытаются, чтобы наше общество жило в виртуальной реальности».



«То, что они сами натворили, это пытаются свалить сегодня на Грузинскую мечту и на кандидата, поддерживаемого Грузинской мечтоы на президентских выборах, г-жу Саломе Зурабишвили», — заявил Иванишвили, который имел в виду заявления Зурабишвили о русско-грузинской войне.



«Самое большое преступление, согласитесь наверно, которое совершило Национальное движение за время своего правления и преступлений было слишком много, по крайней мере, если суммировать и сравнивать друг с другом, была их позиция в войне в 2008 года и тем более, не были бы потеряны 20 процентов территорий. Помните, как они действовали, как покинули убитых солдат, как оставили бесхозно в лесу живую армию», — заявил он.



«Именно эту тему они выдвинули сегодня более всего на передний план. Самое большое свое преступление, которое они совершили, пытаются сегодня перенести и свалить на нас, и свалить на кандидата в президенты, г-жу Саломе Зурабишвили, которая очень много позаботилась за время своей деятельности ради того, чтобы российская армия истинно покинула территории Грузии», — заявил он.



«Я помню, какой принципиальностью отличалась госпожа Саломе в статусе министра иностранных дел, насколько последовательно и насколько мастерски сумела он, и это было основным в ней, чтобы российские войска покинули наши территории», — заявил Иванишвили и добавил, что именно экс-президент Михеил Саакашвили был тем, кто «возглавил ввод российских войск и сегодня 20% территорий Грузии оккупированы».



«Возмутительно, что эти люди пытаются сегодня вновь на нас свалить и эти предатели, в прямом смысле, пытаются окрестить предателем госпожу Саломе», — заявил Иванишвили.



Он подверг критике оппозицию за параллели между делами Гиргвлиани и Саралидзе. «Люди, которые сами совершали такое, хотят драку между детьми свалить на сегодняшнюю правящую силу и хотят сделать идентичным с делом Гиргвлиани», — заявил он.



Лидер Грузинской мечты откликнулся на обвинения со стороны Зазы Окуашвили о вымогательстве денег. Иванишвили подтвердил, что он встретился с Окуашвили, но подчеркнул, что это произошло только для того, чтобы ему помочь, как это происходит в случае с другими бизнесами. «Любой бизнесмен, который приходит ко мне, или идет к премьеру, или или к какой-либо части власти, у всех есть такое же ощущение, что мы должны максимально помочь бизнесу и поддержать его», — заявил он.



Он говорил также о предстоящих президентских выборах и отметил, что «в случае правильной мобилизации, мы справимся с этоим (победой на выборах)».



«Для меня эта госпожа (Саломе Зурабишвили) является символом нашей недавней истории – потомок представителя первой эмиграции, великого Нико Николадзе. Госпожа очень хорошо откликается на нашу давнюю и длительную историю, что у нас еще в 12-м веке была госпожа, которая правила государством», — заявил он.



«Призываю всех, еще раз, чтобы каждый из вас проявил максимальную мобилизацию, максимальные возможности, давайте встанем рядом, поддержим нашу уважаемую господу Саломе зурабишвили и приведем ее к победе обязательно», — обратился он к лидерам Грузинской мечты.



На встрече также выступила Саломе Зурабишвили, которая поблагодарила Грузинскую мечту, которая, по ее словам, «сделала большой демократический шаг» и поддержала ее кандидатуру.



«Это не обычный шаг ни в одной из европейских стран, когда правящая партия отказывается от такого места, функции, которое является одним из главных институтов в стране и уступает независимому кандидату. Может быть, общество сегодня не может понять, какой это большой шаг вперед в XXI веке», — заявила Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили, которая в 2004-2005 годах была министром иностранных дел Грузии, присоединилась к президентскому марафону 6 августа. Правящая партия 9 сентября заявила, что поддержит ее кандидатуру.



28 октября 2018 года пройдут президентские выборы, на которых граждане на шестилетний срок последний раз изберут президента Грузии на всеобщих выборах. По новой Конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.





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