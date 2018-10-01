Нидерланды делятся опытом обработки предварительной информации о пассажирах с Грузией

01.10.2018 22:30 25-26 сентября семь представителей Службы доходов и Министерства внутренних дел Грузии посетили Нидерланды, чтобы узнать, как в стране работают с предварительной информацией о пассажирах.



Они посетили Центр предварительной информации о пассажирах (API), узнали о роли менеджеров воздушных сообщений, посетили пограничные органы в аэропорту Амстердама Схипхол и увидели, как они обрабатывают данные предварительной информации о пассажирах и используют их во время фактических процедур пограничного контроля.



Грузинская делегация также узнала о технических аспектах голландской системы API, таких как безопасная передача данных, возможные технические последствия, важность контроля качества данных и юридические вопросы. Визит завершился кратким и всесторонним изложением всех обсуждаемых вопросов директором Центра предварительной информации о пассажирах.



Визит должен помочь прояснить различные технические и правовые вопросы, с которыми правительство Грузии столкнулось на протяжении всего сложного процесса создания Системы предварительной информации о пассажирах в Грузии. Этот визит был организован Международной организацией по миграции при поддержке ЕС.















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