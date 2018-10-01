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Абашидзе: Первое заседание комитета по соглашению о таможенном мониторинге должно состоятся в ближайшем будущем
01.10.2018 22:49
По словам специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, на встрече с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным говорили о соглашении о таможенном мониторинге от 2011 года.
Как говорит Абашидзе, стороны согласились, что пришло время думать о первой встрече совместного комитета.
«У нас были довольно детальные обсуждения этой темы и мы договорились, что пришло время уже думать о первой встрече совместного комитета. Эта встреча должна собраться с представителями России и Швейцарии, должен быть основан комитет и должны следить за имплементацией этого проекта. Наверное, так и случится.
Мы свяжемся со швейцарцами, свяжутся и из России и в ближайшем будущем должна пройти первая встреча. Формальный подготовительный период пройден. Контракты оформлены со швейцарской компанией. Этот комитет должен собраться в Швейцарии», — заявил Зураб Абашидзе.
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