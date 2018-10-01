Российских экспертов пригласили осмотреть лабораторию им. Лугара

01.10.2018 22:52 «Всем известно желание России использовать вопрос лаборатории для достижения собственных внешнеполитических целей», — об этом журналистам заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.



По его словам, если Россия хочет установить истину, может направить специалистов, осмотреть лабораторию Лугара и принять участие в международном семинаре.



«Григорий Карасин коснулся и вопроса лаборатории Лугара. Я повторил, что отношение России к Грузии является неверным. Одно, когда они не могут выяснить отношения с Западом, и второе, когда они говорят о соседнем государстве и лаборатории, которая является собственностью этого государства и работает в транспарантном режиме.



Мы несколько раз сказали, что двери этой лаборатории открыты для всех, ученых всех стран. Российские специалисты приезжали в течение этих лет и давали очень хорошую оценку лаборатории. 14-15 ноября там проходит международный семинар и организаторы пригласили и российских экспертов. Если их интересует, как выглядит сегодня лаборатория, хотят выяснить правду и истину, могут приехать и принять участие в семинаре. Однако, как видно, у них другие цели и интересы. Приглашение отправлено и решать им. Пока есть время. Для участия в семинаре приезжают гости, специалисты из 20 стран. Будет очень интересная, актуальная тематика и в этом должна быть заинтересована и соседняя страна», — заявил Зураб Абашидзе.















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