Нет никаких признаков изменения политики России в отношении оккупированных регионов Грузии - Абашидзе

01.10.2018 22:58 «Мы не смогли избежать ситуации, которая создалась на линии оккупации, я имею ввиду похищения человека и существующие между двумя странами серьёзные проблемы», — заявил в разговоре с Первым каналом специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах отношений с Россией Зураб Абашидзе в Праге.



«Наше видение им известно. Мы также не услышали ничего нового от них. Их видение в итоге ведет к политическому подходу, что Абхазия и Цхинвальский регион являются независимыми государствами и мы должны говорить с ними обо всех проблемах. Россия не имеет к этому никакого отношения. Это российский подход и этот подход создает тупик в котором грузино-российские отношения оказались в 2008 году, после того, как Россия признала т.н независимость этих двух регионов.



«К сожалению, и сегодня мы не увидели никаких признаков, что политика России в отношении оккупированных регионов меняется, это не дает оснований для оптимизма», — заявил Зураб Абашидзе.



По его словам, их видение заключается в том, что диалог по вопросам, где есть точки соприкосновения, должен быть продолжен и эта политика поддерживается со стороны западных партнеров.



«Они призывают нас продолжать этот сложный диалог. Что касается нашего практического направления, мы защищаем интересы конкретных компаний. Я имею в виду авиацию, автотранспорт, грузоперевозки. У нас растущая динамика. Торговый оборот увеличился на 24%. В это вовлечено много грузинских компаний. У них есть технические и общие проблемы. Мы стараемся следить за этим. В нашу делегацию входят представители министерства экономики и иностранных дел. Мы вернемся в Грузию, и мы постараемся принять соответствующие решения на месте», — сказал Зураб Абашидзе.















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