Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нет никаких признаков изменения политики России в отношении оккупированных регионов Грузии - Абашидзе


01.10.2018   22:58
«Мы не смогли избежать ситуации, которая создалась на линии оккупации, я имею ввиду похищения человека и существующие между двумя странами серьёзные проблемы», — заявил в разговоре с Первым каналом специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах отношений с Россией Зураб Абашидзе в Праге.

«Наше видение им известно. Мы также не услышали ничего нового от них. Их видение в итоге ведет к политическому подходу, что Абхазия и Цхинвальский регион являются независимыми государствами и мы должны говорить с ними обо всех проблемах. Россия не имеет к этому никакого отношения. Это российский подход и этот подход создает тупик в котором грузино-российские отношения оказались в 2008 году, после того, как Россия признала т.н независимость этих двух регионов.

«К сожалению, и сегодня мы не увидели никаких признаков, что политика России в отношении оккупированных регионов меняется, это не дает оснований для оптимизма», — заявил Зураб Абашидзе.

По его словам, их видение заключается в том, что диалог по вопросам, где есть точки соприкосновения, должен быть продолжен и эта политика поддерживается со стороны западных партнеров.

«Они призывают нас продолжать этот сложный диалог. Что касается нашего практического направления, мы защищаем интересы конкретных компаний. Я имею в виду авиацию, автотранспорт, грузоперевозки. У нас растущая динамика. Торговый оборот увеличился на 24%. В это вовлечено много грузинских компаний. У них есть технические и общие проблемы. Мы стараемся следить за этим. В нашу делегацию входят представители министерства экономики и иностранных дел. Мы вернемся в Грузию, и мы постараемся принять соответствующие решения на месте», — сказал Зураб Абашидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
С 1 октября в Грузии вступили в силу сразу несколько регуляций
C 1 января 2019 года пенсия в Грузии увеличится на 8 долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузию доставлена еще одна партия систем ПВО из Франции
Премьер Армении обсуждает с представителем партии экс-президента Саргсяна вопрос о роспуске парламента
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна