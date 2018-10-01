Финансирование министерства обороны уменьшается по причине завершения контракта с Францией

01.10.2018 23:29 В 2019 году финансирование министерства обороны Грузии снизитья, предположительно, на 12 млн лари. Вместо 802 млн лари, предусмотренных в текущем году, в будущем году планируется выделить 790 млн лари.



По данным министерства финансов, снижение вызвано завершением контракта, оформленного с Францией.



«На данном этапе продолжаются консультации с нашими партнерами и в обработанном варианте осуществится корректировка ассигнаций министерства», — отмечается в объяснительной записке к проекту бюджета на 2019 год.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

