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Финансирование министерства обороны уменьшается по причине завершения контракта с Францией


01.10.2018   23:29
В 2019 году финансирование министерства обороны Грузии снизитья, предположительно, на 12 млн лари. Вместо 802 млн лари, предусмотренных в текущем году, в будущем году планируется выделить 790 млн лари.

По данным министерства финансов, снижение вызвано завершением контракта, оформленного с Францией.

«На данном этапе продолжаются консультации с нашими партнерами и в обработанном варианте осуществится корректировка ассигнаций министерства», — отмечается в объяснительной записке к проекту бюджета на 2019 год.






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