В отношении фондов правительства и президента будут задействованы ограничения

01.10.2018 23:31 В отношении объема фондов правительства и президента будут задействованы ограничения. Поправки планируется внести в Бюджетный кодекс, что министерство финансов связывает с улучшением управления государственными финансами.



Максимальный объем резервных фондов, по существующему закону, составляет 2 процента от общих ассигнаций бюджета. Планируется снизить его до одного процента. Вместе с тем, в течение года увеличить фонды можно будет не более чем на 20 процентов.



Объем резервных фондов президента и правительства в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, не меняется. Резервный фонд правительства составит 50 миллионов, в президента – 5 миллионов лари.















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