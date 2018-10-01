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В отношении фондов правительства и президента будут задействованы ограничения
01.10.2018 23:31
В отношении объема фондов правительства и президента будут задействованы ограничения. Поправки планируется внести в Бюджетный кодекс, что министерство финансов связывает с улучшением управления государственными финансами.
Максимальный объем резервных фондов, по существующему закону, составляет 2 процента от общих ассигнаций бюджета. Планируется снизить его до одного процента. Вместе с тем, в течение года увеличить фонды можно будет не более чем на 20 процентов.
Объем резервных фондов президента и правительства в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, не меняется. Резервный фонд правительства составит 50 миллионов, в президента – 5 миллионов лари.
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