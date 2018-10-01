Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НПО: «Неформальное правление вызвало кризис демократических институтов»


01.10.2018   23:40
13 неправительственных организаций Грузии сегодня опубликовали заявление в связи с развивающимися в последнее время в стране событиями, в котором речь идет о «явных признаках элитарной коррупции и неформальном клановом правлении».

НПО считают, что установление контроля над публичными институтами со стороны влиятельных групп и их использование для узких целей влечет развал публичных институтов. По их заявлению, что клановое правление в суде, политизация правоохранительных структур, слабость Парламента и присвоение публичных ресурсов небольшой группой лиц указывает на кризис системы демократического управления.

«К сожалению, последние комментарии правящей команды и сегодняшний брифинг показал, что вместо поиска выхода из кризиса и путей решения вышеуказанных проблем, партия пытается избежать ответственности и не намеревается реагировать на сложившуюся в стране ситуацию», — говорится в заявлении.

С целью выхода из создавшегося положения НПО считают необходимым, чтобы государственные институты действовали в соответствии с конституционными обязательствами и не выполняли исходящие извне возможные незаконные указания.

По оценке НПО, действующие и бывшие должностные лица, а также бизнесмены, которые возможно владеют информацией о злоупотреблении властью и незаконном вмешательстве в работу публичных институтов, должны заявить об этом открыто. А международные партнеры должны уделить особое внимание выполнению обязательств, взятых властями.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
С 1 октября в Грузии вступили в силу сразу несколько регуляций
C 1 января 2019 года пенсия в Грузии увеличится на 8 долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузию доставлена еще одна партия систем ПВО из Франции
Премьер Армении обсуждает с представителем партии экс-президента Саргсяна вопрос о роспуске парламента
Проект госбюджета Грузии на 2019г предусматривает рост ВВП на 4,5%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна