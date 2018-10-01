НПО: «Неформальное правление вызвало кризис демократических институтов»

01.10.2018 23:40 13 неправительственных организаций Грузии сегодня опубликовали заявление в связи с развивающимися в последнее время в стране событиями, в котором речь идет о «явных признаках элитарной коррупции и неформальном клановом правлении».



НПО считают, что установление контроля над публичными институтами со стороны влиятельных групп и их использование для узких целей влечет развал публичных институтов. По их заявлению, что клановое правление в суде, политизация правоохранительных структур, слабость Парламента и присвоение публичных ресурсов небольшой группой лиц указывает на кризис системы демократического управления.



«К сожалению, последние комментарии правящей команды и сегодняшний брифинг показал, что вместо поиска выхода из кризиса и путей решения вышеуказанных проблем, партия пытается избежать ответственности и не намеревается реагировать на сложившуюся в стране ситуацию», — говорится в заявлении.



С целью выхода из создавшегося положения НПО считают необходимым, чтобы государственные институты действовали в соответствии с конституционными обязательствами и не выполняли исходящие извне возможные незаконные указания.



По оценке НПО, действующие и бывшие должностные лица, а также бизнесмены, которые возможно владеют информацией о злоупотреблении властью и незаконном вмешательстве в работу публичных институтов, должны заявить об этом открыто. А международные партнеры должны уделить особое внимание выполнению обязательств, взятых властями.















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