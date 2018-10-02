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Карасин: ожидать восстановления дипотношений между РФ и Грузией в скором времени не стоит


02.10.2018   09:53
Вопрос восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, разорванных десять лет назад, остается острым, ожидать его быстрого разрешения не стоит. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин по итогам переговоров с представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

"Я бы не стал прогнозировать быстрое развитие в этом вопросе, - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность возобновления дипотношений между двумя странами в ближайшей перспективе. - Хорошо знаем позицию грузинской стороны, которая дипломатические отношения с нами и разорвала после признания Россией Абхазии и т.н. Южной Осетии".

"Мы от признания этих республик не собираемся отказываться, а Тбилиси, соответственно, остается на своей позиции по разорванным дипломатическим отношениям. Именно поэтому данная тема на состоявшейся встрече не обсуждалась", - отметил собеседник агентства.

При этом, по его словам, практическая сфера российско-грузинского взаимодействия развивается сегодня довольно ритмично. "Но нас, конечно, смущает общеполитический фон, который временами пестрит недружественными заявлениями официальных представителей Грузии в адрес России, в том числе на международных площадках. Остается тревожной тема активности НАТО на Южном Кавказе и роли в этой активности Грузии. Об этом тоже шла речь", - подчеркнул замминистра.

"Но таковы реалии. Поэтому мы обязаны прямо и открыто говорить о тех проблемах, которые существуют", - заключил Карасин.






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