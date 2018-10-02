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Бакрадзе: Государство обязано серьезно расследовать скандал такого масштаба
02.10.2018 10:50
Государство обязано серьезно подойти к публичному скандалу такого масштаба и серьезно все это расследовать, - об этом в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс» заявил кандидат в президенты партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.
По его словам, речь об аутентичности опубликованных аудизаписей нерелевантна.
«Когда появились первые записи в связи с «Иверией» и «Омегой», у всех появился вопрос, правда ли это, аутентична ли запись или смонтирована. Затем уже вопросы в связи с правдивостью и аутентичностью стали нерелевантны. Государство обязано серьезно подойти к публичному скандалу такого масштаба и серьезно все это расследовать», - заявил Давид Бакрадзе.
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