Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бакрадзе: Государство обязано серьезно расследовать скандал такого масштаба


02.10.2018   10:50
Государство обязано серьезно подойти к публичному скандалу такого масштаба и серьезно все это расследовать, - об этом в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс» заявил кандидат в президенты партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

По его словам, речь об аутентичности опубликованных аудизаписей нерелевантна.

«Когда появились первые записи в связи с «Иверией» и «Омегой», у всех появился вопрос, правда ли это, аутентична ли запись или смонтирована. Затем уже вопросы в связи с правдивостью и аутентичностью стали нерелевантны. Государство обязано серьезно подойти к публичному скандалу такого масштаба и серьезно все это расследовать», - заявил Давид Бакрадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
НБГ устанавливает гендерные квоты - в Попечительском совете банков должно быть не меньше 20% женщин
Власти Грузии повысят контроль над игорным бизнесом
Азербайджан построит автомобильную дорогу до границы с Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство участка автодороги до границы Грузии
В Грузию доставлена еще одна партия систем ПВО из Франции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна