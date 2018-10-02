TI Georgia представит информацию о кризисе системы демократического управления международным партнерам

02.10.2018 10:51 Неправительственные организации представят международным партнерам существующую информацию в связи с кризисом системы демократического управления в стране, - об этом на проведенной вчера в офисе «Международной прозрачности – Грузии» пресс-конференции заявила исполнительный директор организации Эка Гигаури.



«У нас, членов общества нет ощущения того, что какой-либо независимый институт, будь то прокуратура, Служба аудита или Нацбанк что-нибудь предпримут с целью выхода из создавшегося кризиса. Разумеется, это очень плохо для нашей страны. Мы видим, что страна сегодня управляется неформальным методом, с помощью криминалов, и выхода из этого у нас нет. У нас нет ожидания того, что какое-либо дело будет расследовано, однако, несмотря на это, мы очень хотим, чтобы члены правительства образумились и предприняли конкретные шаги для того, чтобы у нашей страны было будущее. В ином случае, в условиях таких государственных институтов и такого отношения у нашей страны нет будущего. Поэтому призываем всех, кто ощущает важность поступательного движения страны, пусть обеспечит то, чтобы такой криз в стране больше не случался», - заявила Гигаури.



По ее же словам, в последний период в обществе скопилось очень много вопросов, а ответов на них нет. Как заявила Гигаури, важно отношение их международных партнеров к кризису системы демократического управления. Поэтому, они встретятся с ними и представят информацию о том, в чем заключается этот кризис.

Гигаури особенно призвала представителей бизнеса не примиряться с существующей ситуацией, ради чего их интересы они будут защищать до конца.















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