Администрация правительства Грузии о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина

02.10.2018 11:11 Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина.



По информации администрации правительства Грузии, на встрече рассмотрели торгово-экономические, транспортные вопросы и определенные гуманитарные теми, предусмотренные данным форматом.



«Вместе с тем, в начале встречи Зураб Абашидзе обратил внимание на сложное положение в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на оккупационной линии. В частности, было отмечено, что продолжается грубое нарушение прав человека, растущая милитаризация этих регионов, посягательство на международные нормы, территориальную целостности и суверенитет Грузии.



Была отмечена важность Женевских международных дискуссий, которые являются главнейшим форматом для рассмотрения вопросов безопасности и гуманитарных тем между Грузией и Россией.



В ходе обсуждения торгово-экономических вопросов была подчеркнута тенденция роста торгового оборота в течение 8 месяцев 2018 года. Подобная динамика есть в сферах авиационного, железнодорожного-паромного, автомобильного сообщения, а также туризма», — отмечается в информации администрации правительства Грузии.



По их данным, на встрече грузинская сторона также говорила о проблемах в связи с работой грузинских компаний, участвующих в двухсторонних торговых и транспортных отношениях и конкретных путях их решения.



«Были рассмотрены вопросы в связи с соглашением «Между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 2011 года. Было отмечено, что стороны завершили процедуры подготовительного периода, учтенные соглашением и на повестке дня стоит выполнение соответствующих шагов в целях их осуществления. С этой точки зрения были высказаны конкретные предложения», — заявляют в администрации правительства.



По их данным на встрече также рассмотрели вопросы имущества и разные гуманитарные темы.



О дате очередной встречи в Праге будет известно позднее.















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