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Администрация правительства Грузии о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина


02.10.2018   11:11
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина.

По информации администрации правительства Грузии, на встрече рассмотрели торгово-экономические, транспортные вопросы и определенные гуманитарные теми, предусмотренные данным форматом.

«Вместе с тем, в начале встречи Зураб Абашидзе обратил внимание на сложное положение в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на оккупационной линии. В частности, было отмечено, что продолжается грубое нарушение прав человека, растущая милитаризация этих регионов, посягательство на международные нормы, территориальную целостности и суверенитет Грузии.

Была отмечена важность Женевских международных дискуссий, которые являются главнейшим форматом для рассмотрения вопросов безопасности и гуманитарных тем между Грузией и Россией.

В ходе обсуждения торгово-экономических вопросов была подчеркнута тенденция роста торгового оборота в течение 8 месяцев 2018 года. Подобная динамика есть в сферах авиационного, железнодорожного-паромного, автомобильного сообщения, а также туризма», — отмечается в информации администрации правительства Грузии.

По их данным, на встрече грузинская сторона также говорила о проблемах в связи с работой грузинских компаний, участвующих в двухсторонних торговых и транспортных отношениях и конкретных путях их решения.

«Были рассмотрены вопросы в связи с соглашением «Между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 2011 года. Было отмечено, что стороны завершили процедуры подготовительного периода, учтенные соглашением и на повестке дня стоит выполнение соответствующих шагов в целях их осуществления. С этой точки зрения были высказаны конкретные предложения», — заявляют в администрации правительства.

По их данным на встрече также рассмотрели вопросы имущества и разные гуманитарные темы.

О дате очередной встречи в Праге будет известно позднее.






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