Директор компании «Омега Групп» рассказал, как забирала власть их 4 млн долларов из банка

02.10.2018 12:18 Александр Хачишвили, который предположительно вместе с Леваном Кипиани вынес из "TBC банка" 4 миллиона долларов, зачисленные Бидзине Иванишвили "Омега группой", говорит о деталях передачи суммы. Александр Хачишвили является именно тем человеком, на имя которого была зарегистрирована компания, открытая на один день. Именно он виден вместе с Леваном Кипиани на фото, раздобытых "Рустави 2".



Александр Хачишвили вспоминает, что до выдачи суммы Леван Кипиани систематически созванивался с Георгием Гахария и Отаром Парцхаладзе. После того, как руководители банка пришли в банк в нерабочее время, сумму выдали. По информации Александра Хачишвили, снаружи здания его ждали вооруженные люди, и по указанию Левана Кипиани он положил полную денег сумку в машину.



"Мы поехали в банк, пришли к оператору, сказали, что на наш счет должны поступить деньги. Нам сказали, да, на ваш счет уже сели деньги, но их вы не сможете забрать, поскольку у вас нет соответствующего документа. Там был Кипиани, он нервничает, дергается, звонит, мы сказали, что мы ушли с работы, зря здесь находимся, взять эти деньги мы не сможем, надо уходить. Кипиани говорит мне, немного подождать. Примерно в половине седьмого приходят Буцхрикидзе и Хазарадзе, поднимаются наверх, после этого спускаются вместе с Леваном Кипиани и говорят нам, что деньги выдадут. В это время с ними спускается какая-то дама, если не ошибаюсь Нуну, и мы идем к кассе. Подходим к кассе с правой стороны, берем деньги. Их кладут нам в сумку, и я выношу деньги, двери закрыты. В это время у дверей меня догнал Кипиани и говорит, когда выйдешь к дверям, никому в лицо не смотри, положи деньги в машину. Я сразу понял, что происходит. Мол, никому не смотреть в глаза, положить деньги в машину, и вернутся назад. Как только я вышел во двор, увидел, что периметр контролируют. Увидел несколько подозрительных человек. У двери машины стоит один крупный, здоровый мужчина, знаю, что должен положить деньги в джип, вижу, что они вооружены. На кресле лежал автомат, короткий автомат. Я подумал, может сбежать, отнести эти деньги в фирму, но я уверен, если бы я отнес эти деньги в фирму, живым оттуда бы не вышел, от меня осталось бы мокрое место"- заявил Александр Хачишвили.



Телекомпания "Рустави 2" раздобыла новый фотоматериал, снятый в центральном филиале "TBC банка". На фото виден бывший министр спорта, который находится в холле банка, именно в тот день, когда из банка вынесли 4 миллиона, перечисленные Зазай Окуашвили.



Человек, находящийся в банке вместе с Леваном Кипиани, позже появляется у той черной машины, которая стоит у входа в банк, и на которой должны были отвезти деньги. По информации "Курьера", этот человек, который изображен вместе с бывшим министром спорта, и предположительно, курировал операцией вывоза денег, является директором компании "Олимпус" Александром Хачишвили. Компания зарегистрирована в офшоре. Предположительно руководитель "Омега группы" перечислил на счет этой компании деньги, затребованные Бидзиной Иванишвили.



По заявлению Зазы Окуашвили, на встрече с Бидзиной Иванишвили, где экс-премьер потребовал у него 4 миллиона, присутствовал Георгий Гахария. По его словам, в этот период Георгий Гахария был бизнес омбудсменом, и хорошо знал внутренние дела.





















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