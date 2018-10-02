Начинается прием заявок на программы профессионального обучения

02.10.2018 12:37 С 3 по 19 октября включительно Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии объявляет регистрацию желающих получить профессиональное образование.



По информации Минобразования, граждане Грузии, имеющие, по меньшей мере, образование 9 класса, могут при полном государственном финансировании получить во всех регионах страны желаемую профессию в области туризма, строительства, инженерии, сельского хозяйства, транспорта, искусства, инфраструктурных технологий и других направлений.



Желающие могут выбирать программы профессионального образования, осуществляемые на дуальном, то есть, основанном на работе подходе, которые доступны в области сельского хозяйства, строительства, туризма и железнодорожного транспорта. В процесс обучения включены до 40 частных компаний.



«Напомним, для получения профессионального образования не установлена верхняя возрастная граница!

Пройти регистрацию по удостоверению личности возможно в образовательных ресурс-центрах, существующих в масштабах Грузии, и в учреждениях, осуществляющих реализацию профессиональных образовательных программ. Аппликанты также могут воспользоваться режимом электронной (онлайн) регистрации посредством веб-страницы vet.emis.ge. Регистрация возможна на несколько программ по одному направлению!..



Информация о профессиональном тестировании, а также образцы тестов размещены на портале онлайн регистрации», - говорится в информации.















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