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Начинается прием заявок на программы профессионального обучения


02.10.2018   12:37
С 3 по 19 октября включительно Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии объявляет регистрацию желающих получить профессиональное образование.

По информации Минобразования, граждане Грузии, имеющие, по меньшей мере, образование 9 класса, могут при полном государственном финансировании получить во всех регионах страны желаемую профессию в области туризма, строительства, инженерии, сельского хозяйства, транспорта, искусства, инфраструктурных технологий и других направлений.

Желающие могут выбирать программы профессионального образования, осуществляемые на дуальном, то есть, основанном на работе подходе, которые доступны в области сельского хозяйства, строительства, туризма и железнодорожного транспорта. В процесс обучения включены до 40 частных компаний.

«Напомним, для получения профессионального образования не установлена верхняя возрастная граница!
Пройти регистрацию по удостоверению личности возможно в образовательных ресурс-центрах, существующих в масштабах Грузии, и в учреждениях, осуществляющих реализацию профессиональных образовательных программ. Аппликанты также могут воспользоваться режимом электронной (онлайн) регистрации посредством веб-страницы vet.emis.ge. Регистрация возможна на несколько программ по одному направлению!..

Информация о профессиональном тестировании, а также образцы тестов размещены на портале онлайн регистрации», - говорится в информации.






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