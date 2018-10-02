Опубликованы банковски квитанции, по которым были обналичены деньги «Омега Группы» в «TBC банке»

02.10.2018 13:20 "Нетгазета" заполучила копии квитанций, где видно, что гражданин Александр Хачишвили получил в "TBC банке" в целом эквивалент около 4 миллионов лари в долларах со счета недавно зарегистрированной компании "Олимпус". Квитанции изданию передал генеральный менеджер "Омега группы" Леван Агдгомелашвили. Аутентичность документов пока не подтверждена.



Согласно квитанциям, первая транзакция - 1 миллион долларов США выполнена в 19:22 часа 21 апреля 2016 года. Вторая транзакция (781 000 долларов США) в следующий день, в 12:25 часов 22 апреля.



Владельцем счета в квитанции указана компания "Олимпус", зарегистрированная 19 апреля 2016 года. Владелицей 100% доли "Олимпуса" указана корпорация "Уаидпойнт инвестментс инк", зарегистрированная в офшорной зоне, Панаме.



По пояснению Агдгомелашвили, TBC банк" не имел права выдавать эту сумму. По его словам, согласно банковским регуляциям, действующим в Грузии, "Когда открывается компания и ее счет, в течение 90 дней с открытия счета банк должен убедиться в происхождении средств, попавших на этот счет, происхождении этой компании"… По его словам, информация "подлежит мониторингу со стороны банка до конечного бенефициара".



По словам Агдгомелашвили, погрешность в том, что TBC не получал документов, из которых должен был понять, кто стоял за офшорной компанией, владелицей "Олимпуса", кто был конечным бенефициаром, и не имея эти документы допустил авторизацию на выдачу средств. Необходимые документы, по его словам, банк получил лишь в середине мая.



Закон Грузии "О содействии искоренению легализации незаконного дохода" определяет, что мониторингу лица, осуществляющего мониторинг, коммерческого банка, подлежат "в течение 90 календарных дней с регистрации юридического лица и филиала иностранного предприятия размещение средства на его банковский счет, или перечисление из этого счета", если совокупная сума сделки, или сделок больше 30 000 лари.



Сегодня "TBC банк" распространил заявление, где назвал ложной информацией заявление основателя "Омега группы" Зазы Окуашвили.

















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