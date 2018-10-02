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Финансирование парламента увеличивается на 2.6 миллиона лари
02.10.2018 13:21
Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование парламента Грузии увеличивается на 2.6 миллиона лари и составит 64.736 лари.
Изменения связаны с ростом расходы на оплату труда. Если в 2018 году они составляли 29.518 млн лари, то в 2019 году их увеличат до 31.224 млн лари. Вместе с тем, проектом бюджета не учитывается изменения количества сотрудников.
Напомним, с первого января парламент Грузии полностью продолжит работать в Тбилиси. Причиной решения названа экономия бюджетных средств.
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