Финансирование парламента увеличивается на 2.6 миллиона лари

02.10.2018 13:21 Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование парламента Грузии увеличивается на 2.6 миллиона лари и составит 64.736 лари.



Изменения связаны с ростом расходы на оплату труда. Если в 2018 году они составляли 29.518 млн лари, то в 2019 году их увеличат до 31.224 млн лари. Вместе с тем, проектом бюджета не учитывается изменения количества сотрудников.



Напомним, с первого января парламент Грузии полностью продолжит работать в Тбилиси. Причиной решения названа экономия бюджетных средств.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

