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Финансирование парламента увеличивается на 2.6 миллиона лари


02.10.2018   13:21
Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование парламента Грузии увеличивается на 2.6 миллиона лари и составит 64.736 лари.

Изменения связаны с ростом расходы на оплату труда. Если в 2018 году они составляли 29.518 млн лари, то в 2019 году их увеличат до 31.224 млн лари. Вместе с тем, проектом бюджета не учитывается изменения количества сотрудников.

Напомним, с первого января парламент Грузии полностью продолжит работать в Тбилиси. Причиной решения названа экономия бюджетных средств.






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