Состояние Мерабишвили улучшилось - Специальная пенитенциарная служба

02.10.2018 13:24 «Мерабишвили подтверждает врачам, что две недели, как его состояние значительно улучшилось», — об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.



В ведомстве поясняют, что несмотря на регрессию заболеваний, Вано Мерабишвили был доставлен в «Медиклаб» для дополнительных анализов крови, чтобы исключить последние подозрения адвокатов.



«Обследования, проведенные в клинике «Аверси» 26 сентября 2018 года, показали, что в результате проведенного лечения, заболевание синдрома Горнера регрессирует, и как заключенный сам подтверждает врачам, две недели, как его состояние ощутимо улучшилось, как с точки зрения проблем дыхания, так и гиперемия слизистой глаза и отека века.



Напомним обществу, что в результате многих консультаций и высокотехнологических обследований в разных гражданских клиниках, проведенных 26 сентября и ранее, полностью был исключен опухолевый процесс в организме, что иногда проявляется в качестве одной из причин синдрома Горнера, также были исключены такие причины синдрома Горнера, как проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистые и другие. По мнению медиков, нет и признаков интоксикации и пациент не нуждается ни в каких дополнительных обследованиях с этой точки зрения, осужденному только требуется не прекращать то лечение, которое ему назначено и наблюдать за которым продолжает медицинский персонал. Однако, несмотря на то, что в результате назначенного лечения заболевание и симптомы регрессируют и врачи не считают нужным проведение дополнительных анализов, Специальная пенитенциарная служба приняла решение, в целях опровержения высказанных со стороны адвокатов осужденного последних подозрений, связанных с интоксикацией, о переводе Вано Мерабишвили в клинику «Медиклаб». Сегодня и завтра ему проведут консультацию токсиколога, произойдет идентификация тех тяжелых металлов, по которым, по мнению медиков, целесообразно провести анализы как в Грузии, так и за границей. В результате, окончательно, документировано будет исключено то подозрение, которое на данном этапе есть только у адвокатов осужденного.



Специальная пенитенциарная служба призывает адвокатов осужденного, защищать права пациента и уважать мнения и заключения высококвалифицированного медицинского персонала», — заявляют в ведомстве.















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