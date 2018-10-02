Адвокат: Власти должны сказать нам диагноз Вано Мерабишвили, либо то, что не могут его лечить

02.10.2018 14:14 Адвокат бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили Георгий Чивиашвили заявляет, что сегодня Мерабишвили планируют оставить в «Медиклаб» для обследований.



«Я говорил с главврачом и генеральным директором. Они сказали мне, что сегодня к Мерабишвили зайдут несколько врачей различных профилей, будет проведено полноценное, новое обследование, так как не установлено, что вызвало синдром Горнера. Это могут быть опухолевые заболевания или интоксикация. Нам не передали ответы предыдущих обследование и соответственно, у нас не было возможности отправить их за границу. Надеюсь, что до конца дня нам передадут результаты обследование, и минимум, скажут диагноз, что с этим человеком. В противном случае, власти должны сказать нам, что они бессильны, не могут поставить диагноз и лечить Мерабишвили.



Насколько мне известно, сегодня Мерабишвили планируют оставить в клинике, чтобы хотя бы раз провести ему полноценное обследование и положить результат. Поэтому заявление, будто Мерабишвили, по сравнению с другими днями, чувствует себя хорошо, является неловким и противоречивым», — отметил Георгий Чивиашвили.



Вместе с тем, адвокаты Вано Мерабишвили планируют провести брифинг сегодня.



Бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили перевели в клинику «Медиклаб Джорджия» в Тбилиси сегодня. Специальная пенитенциарная служба распространила заявление и отметила, что Мерабишвили подтверждает врачам, что его состояние значительно улучшилось.















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