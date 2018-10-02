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Йенс Столтенберг: Грузии никогда не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО


02.10.2018   14:19
«Грузии никогда не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО», — это заявление сделал генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Все члены альянса согласны, что Грузия станет членом НАТО и мы договорились, что военный блок поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Грузия никогда не встанет перед выбором территориальной целостности и членства в НАТО. Она станет членом НАТО, когда удовлетворит его требованиям и стандартам. мы поможем Грузии в осуществлении демократических реформ», — заявил Столтенберг.

Генсек также говорил о заседании комиссии НАТО-Грузия, которое пройдет в Брюсселе. По словам Столтенберга, Грузия является для НАТО важным партнером.

«В рамках минестериала обороны пройдет заседании комиссии НАТО-Грузия. Грузия является для НАТО важным партнером и контрибютором . Мы совместно работаем над безопасностью Черноморского региона. Это приоритет НАТО», — заявил генсек альянса.






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