Хухашвили: Обвинения в адрес власти должны быть эффективно расследованы

02.10.2018 18:05 Если власть продолжит свою политику с позиции страуса эксплуатацией "кровавых 9 лет", тогда у нее нет никакого будущего - заявил эксперт по вопросам политики Гия Хухашвили.



Гия Хухашвили прокомментировал обвинения основателя "Омега группы" Зазы Окуашвили, и ответы представителей власти и отметил, что вопросом чести для правящей команды является своевременное и эффективное расследование дела.



"Если заострить внимание на фактические обвинения, можно сказать, что дело чести и спасения власти, чтобы это дело расследовали с максимальной надежностью. Дать этому идти на самотек с позиции страуса будет наибольшим безумием, которое может сделать нынешняя власть. Не работает и тот аргумент, что "Национальное движение" было плохое, и исходя из этого, я хороший. Власть как всегда строит собственную риторику на том, что Национальное движение было плохое, а сами они хорошие.



Сегодня власть хочет строить свое политическое благоденствие на том злополучном прошлом, что является абсолютным безумием. Нас интересуют не их постоянные оценки прошлого, а будущее.



Это интеллектуальная катастрофа власти, что цитирует это, и ничего нового не сумела создать.



Я считаю сферой фантастики, что лично Бидзина Иванишвили участвовал в каком-то рэкете. Мне это кажется невозможным, но поскольку все векторы идут к нему, делом его чести является расследовать все, и наказать того, кого следует наказать. Мы можем не поверить в участие Бидзины Иванишвили, но это не означает, что не поверю в то, что происходит попытка мошенничества со стороны некоторых с использованием его имени.



Если власть с позиции страуса продолжит свою политику эксплуатацией "кровавых 9 лет", тогда у этой власти нет никакого будущего.



Если в настоящем не произойдет системная реакция… я не советую так продолжать. Если в обществе останется ощущение, что варганили большую грязь, тогда общество накажет эту власть, и этот день не так уж и далеко"- заявил Гия Хухашвили.

















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