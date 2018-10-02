Иванишвили и Гахария признали неформальное правление в стране - парламнетский секретарь президента

02.10.2018 18:11 От двух лиц-фигурантов процессов – Бидзины Иванишвили и Георгия Гахария мы услышали, что в стране неформальное правление, - об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили, говоря об аудиозаписях, распространенных в связи с «Омега группой».



«Мы выслушали тяжелейшее признание от двух главных фигурантов - один из них бывший премьер Бидзина Иванишвили, а второй – тогдашний бизнес-омбудсмен, а ныне министр ВД, которые подтверждают, что в этой стране существовало и существует неформальное правление.



На протяжении стольких лет мы неоднократно внутри страны и из-за ее пределов слышали разумное подозрение в связи с вопросом, однако такого четкого и ясного признания, что в Грузии управляют не конституционные институты, а существует неформальное правление, до сих пор не существовало. Не думаю, чтобы сами фигуранты хорошо осмысливали тяжелые последствия их признания для имиджа Грузии» - заявила Анна Нацвлишвили.















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