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Иванишвили и Гахария признали неформальное правление в стране - парламнетский секретарь президента
02.10.2018 18:11
От двух лиц-фигурантов процессов – Бидзины Иванишвили и Георгия Гахария мы услышали, что в стране неформальное правление, - об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили, говоря об аудиозаписях, распространенных в связи с «Омега группой».
«Мы выслушали тяжелейшее признание от двух главных фигурантов - один из них бывший премьер Бидзина Иванишвили, а второй – тогдашний бизнес-омбудсмен, а ныне министр ВД, которые подтверждают, что в этой стране существовало и существует неформальное правление.
На протяжении стольких лет мы неоднократно внутри страны и из-за ее пределов слышали разумное подозрение в связи с вопросом, однако такого четкого и ясного признания, что в Грузии управляют не конституционные институты, а существует неформальное правление, до сих пор не существовало. Не думаю, чтобы сами фигуранты хорошо осмысливали тяжелые последствия их признания для имиджа Грузии» - заявила Анна Нацвлишвили.
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