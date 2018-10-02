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Таксистам выделять парковочные места на 60 локациях в городе


02.10.2018   18:24
В масштабе столицы специально для такси будут выделены до 250 парковочных мест, где имеющие лицензию такси смогут размещаться бесплатно, - об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.

Как отметил Каладзе, уже отобраны до 60 локаций, где будут находиться парковочные места.

«Эти локации будут предназначены только лишь для такси и стоянка для других машин там будет запрещена. В случае нарушения, разумеется, будут выписываться штрафы. На этих местах специально будет отмечено, что они предназначены только для такси. Разумеется, водители такси будут пользоваться этими местами бесплатно.

Мы продолжаем поиск этих локаций и в различных районах города такие места будут представлены дополнительно. Думаю, это действительно важная реформа», - заявил Каладзе.






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