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Аппатурай: Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс


02.10.2018   19:26
Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс и этот процесс был таким же впечатляющим, — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.

Аппатурай говорил с Первым каналом о запланированных президентских выборах.

«НАТО будет внимательно следить за запланированными в Грузии президентскими выборами. Грузию посетит группа из Парламентской ассамблеи НАТО и будет наблюдать за выборами. Другие международные организации тоже будут на месте и осуществят мониторинг. Чего хочет НАТО видеть в Грузии? НАТО хочет видеть выборы, проведенные по высоким стандартам. Рост стандарта от выборов к выборам и демократический процесс. Грузия находится на правильном пути. Мы абсолютно уверены, что члены альянса верой, а также с вниманием будут следить за процессом. Грузия достигла настолько прекрасного и существенного прогресса, что оказала впечатление абсолютно на всех в этом здании. Мы хотим, чтобы демократический процесс продолжался и этот процесс был таким же впечатляющим», — заявил Джеймс Аппатурай.






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