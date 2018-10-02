|
|
Аппатурай: Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс
02.10.2018 19:26
Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс и этот процесс был таким же впечатляющим, — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.
Аппатурай говорил с Первым каналом о запланированных президентских выборах.
«НАТО будет внимательно следить за запланированными в Грузии президентскими выборами. Грузию посетит группа из Парламентской ассамблеи НАТО и будет наблюдать за выборами. Другие международные организации тоже будут на месте и осуществят мониторинг. Чего хочет НАТО видеть в Грузии? НАТО хочет видеть выборы, проведенные по высоким стандартам. Рост стандарта от выборов к выборам и демократический процесс. Грузия находится на правильном пути. Мы абсолютно уверены, что члены альянса верой, а также с вниманием будут следить за процессом. Грузия достигла настолько прекрасного и существенного прогресса, что оказала впечатление абсолютно на всех в этом здании. Мы хотим, чтобы демократический процесс продолжался и этот процесс был таким же впечатляющим», — заявил Джеймс Аппатурай.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна