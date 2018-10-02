Аппатурай: Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс

02.10.2018 19:26 Мы хотим, чтобы в Грузии продолжался демократический процесс и этот процесс был таким же впечатляющим, — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.



Аппатурай говорил с Первым каналом о запланированных президентских выборах.



«НАТО будет внимательно следить за запланированными в Грузии президентскими выборами. Грузию посетит группа из Парламентской ассамблеи НАТО и будет наблюдать за выборами. Другие международные организации тоже будут на месте и осуществят мониторинг. Чего хочет НАТО видеть в Грузии? НАТО хочет видеть выборы, проведенные по высоким стандартам. Рост стандарта от выборов к выборам и демократический процесс. Грузия находится на правильном пути. Мы абсолютно уверены, что члены альянса верой, а также с вниманием будут следить за процессом. Грузия достигла настолько прекрасного и существенного прогресса, что оказала впечатление абсолютно на всех в этом здании. Мы хотим, чтобы демократический процесс продолжался и этот процесс был таким же впечатляющим», — заявил Джеймс Аппатурай.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

