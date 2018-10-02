Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом


02.10.2018   19:40
На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом.

Грузинский алфавит является главной темой участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в качестве страны — почетного гостя.

Франкфуртская книжная ярмарка откроется 9 октября, а мероприятия, предусмотренные программой грузинской культуры, уже проходят.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лицензированный водители такси получат бесплатный ваучер на покраску автомобилей
НБГ устанавливает гендерные квоты - в Попечительском совете банков должно быть не меньше 20% женщин
Власти Грузии повысят контроль над игорным бизнесом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакашвили: Закрытие ТВ «Иберия» в 2004 году было связано с государственной обороной
Влиятельные НПО заявили о кризисе демократии в Грузии из-за неформального правления
Противники обмена территориями с Чечней перекрыли автомагистраль в Ингушетии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна