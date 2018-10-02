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На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом
02.10.2018 19:40
На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом.
Грузинский алфавит является главной темой участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в качестве страны — почетного гостя.
Франкфуртская книжная ярмарка откроется 9 октября, а мероприятия, предусмотренные программой грузинской культуры, уже проходят.
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