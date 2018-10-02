На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом

02.10.2018 19:40 На станциях метро во Франкфурте появились постеры с грузинским алфавитом.



Грузинский алфавит является главной темой участия Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке в качестве страны — почетного гостя.



Франкфуртская книжная ярмарка откроется 9 октября, а мероприятия, предусмотренные программой грузинской культуры, уже проходят.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

