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Миссия Наблюдателей ЕС отмечает 10-летие своего присутствия в Грузии


02.10.2018   20:27
1 октября исполнилось 10 лет с момента развертывания Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии.

В течение десятилетия МНЕС способствовала повышению безопасности и стабильности, проведя более 65 000 патрулирований на местах. На протяжении многих лет в Миссии прослужили более 1700 граждан ЕС.

"МНЕС присутствует на местах в круглосуточном режиме, без выходных, 365 дней в году и готова наблюдать, сообщать и деэскалировать ситуацию в любой момент времени. За 10 лет Миссии пришлось адаптироваться к изменениям в контексте безопасности. Организация эффективна, и наша роль понятна и уважаема", - отметил Глава Миссии Наблюдателей г-н Эрик Хёг.

МНЕС в Грузии является одной из 10 миссий по гражданскому урегулированию кризисов, развёрнутых ЕС в настоящее время в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), начатой с целью обеспечения соблюдения сторонами шестипунктного соглашения, которое положило конец войне 2008 года.

С 1 октября 2008 года Миссия патрулирует днем и ночью, чтобы обеспечить невозобновление военных действий, способствовать возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего в районах, прилегающих к административным границам с Абхазией и Южной Осетией, а также для укрепления доверия между сторонами конфликта. Кроме того, Миссия помогает руководителям ЕС в формировании политики ЕС в отношении Грузии и всего региона.






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