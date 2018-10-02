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Депутат Мамука Чиковани покинул Европейскую Грузию


02.10.2018   20:50
Депутат Парламента Мамука Чиковани покинул партию Европейская Грузия, в результате чего, у партии в законодательном органе остались 19 депутатов.

Чиковани выступил с заявлением 2 октября. Он не говорил о будущих политических планах, но, по сообщениям СМИ, он планирует присоединиться к Объединенной оппозиции.

В беседе с журналистам Чиковани заявил, что «мы находимся на очень опасной грани» и что у отдельных оппозиционных партий нет роскоши «пытаться продемонстрировать собственные силы, а затем считать голоса».

«Настало время, чтобы мы пошли на уступки и сделали шаг к единству. Только в случае единения можно сосредоточиться на цели, которая называется большими изменениями», — заявил он.

Представитель Национального движения Давид Киркитадзе приветствовал решение Мумаки Чиковани и назвал его «своевременным и правильным». «Сейчас, когда страна находится в такой сложной ситуации, население крайне нуждается потому что во главе государства оказались бандиты и разбойники, нет времени для кокетства, нет времени для того, чтобы думать о процентах. Пришло время, чтобы мы оторвали с рук этих разбойников страну… Мы должны объединиться вокруг того кандидата, который имеет огромные шансы на победу», — заявил он.

Представитель Европейской Грузии Ираклий Кикнавелидзе подверг критике решение Мамуки Чиковани и сказал, что он поставил личную обиду впереди дела и что недавно их партия стала мишенью «общего удара» Грузинской мечты и Единого национального движения. «Они не заинтересованы в будущем этой страны. Их интересуют партийные войны», — заявил Кикнавелидзе.

По его словам, ряды Европейской Грузии часто пополняются бывшими членами ЕНД, но они не считают нужным говорить об этом вслух, потому что «мы не считаем это существенным фактором на этих выборах».

В начале 2017 года Европейская Грузия отделилась от Национального движения после нескольких месяцев внутрипартийного спора. В местных выборах в октябре 2017 года две партии участвовали самостоятельно, во время которых Национальное движение получило 17% голосов, а Европейская Грузия — 10% голосов.
У Национального движения в Парламенте есть шесть депутатов, а у Европейской Грузии 20 депутатов и она пользуется статусом парламентского меньшинства.






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