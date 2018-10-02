Адвокаты Вано Мерабишвили требуют его обследования зарубежными специалистами

02.10.2018 20:53 Члены семьи и адвокаты Вано Мерабишвили, с 2013 года отбывающего наказание в тбилисской тюрьме, требуют, чтобы его обследовали иностранные медики.



Адвокаты бывшего премьер-министра и министра внутренних дел Грузии провели сегодня брифинг, на котором возложили ответственность за состояние здоровья Мерабишвили на министра юстиции и пенитенциарную службу.



По их словам, семья до сих пор не знает результатов медицинского обследования и диагноз Мерабишвили, которого сегодня уже в пятый раз за последнее время доставили на обследование в клинику.



«Министр юстиции сделала заявление, что в связи со здоровьем Мерабишвили нет никаких проблем. Спустя восемь часов после этого заявления Мерабишвили доставили в гражданскую больницу. До сих пор диагноз Мерабишвили не установлен. Мы знаем только одно, что этого человека пять раз перевели в гражданские клиники. Мы знаем, что у него синдром Горнера, однако нам до сих пор не говорят, и не могут сказать, чем он вызван. У нас есть очень много вопросов», — заявил адвокат Георгий Чивиашвили.

По словам юристов, когда Мерабишвили везут в гражданскую клинику на обследование, этот процесс не согласовывают с семьей.



«Мы не знаем, какие процедуры проводятся, не знаем, на что его проверяют. После его последнего перевода в клинику «Аверси», нам не передали результатов обследования, и мы уже неделю их требуем. Соответственно, у нас есть требования к властям — если они не могут поставить диагноз Мерабишвили, путь дадут нам возможность поставить диагноз с помощью приглашенных врачей. Мы просим Народного защитника установить жесткий мониторинг в связи с лечением Мерабишвили», — заявил адвокат.



Как уже сообщалось, сегодня Вано Мерабишвили доставили на несколько часов в столичную клинику «Медиклаб Джорджия». После этого специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором отмечалось, что по данным врачей, состояние Мерабишвили значительно улучшилось.



С именем Вано Мерабишвили связано проведение в Грузии радикальной и эффективной реформы полиции в правительстве третьего президента Михеила Саакашвили. После смены власти в Грузии в мае 2013 года Мерабишвили был задержан.



Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. Среди них незаконное изъятие винного завода «Акура» в городе Телави в 2004 году, организация убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года и дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.



Мерабишвили должен выйти на свободу в феврале 2020 года.



28 ноября 2017 года Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) оставила в силе решение низшей инстанции, установившей, что предварительное заключение Мерабишвили в декабре 2013 года было использовано как средство оказания на него давления.



В конце сентября оппозиционное объединение «Сила в единстве» призвало президента Грузии Георгия Маргвелашвили помиловать Мерабишвили, а министерство юстиции — приступить к рассмотрению вопроса о его условно-досрочном освобождении. К этому требованию присоединилась и партия «Европейская Грузия».



На прошлой неделе комиссия по условно-досрочному освобождению при президенте Грузии официально заявила, что не рассматривала вопрос об освобождении Мерабишвили, так как он не обращался с такой просьбой в комиссию.















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