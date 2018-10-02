В Вене пройдет выставка работ Нико Пиросмани

02.10.2018 21:01 В венском музее «Альбертина» пройдет выставка работ грузинского художника Нико Пиросмани. Об этом сообщает администрация Национального музея Грузии.



Выставка называется «NIKO PIROSMANI – A Wanderer Between Worlds» («Нико Пиросмани — странник между мирами»).



На выставке будут представлены 29 работ художника из коллекции Национального музея Грузии и Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили.



Экспозиция в венском музее «Альбертина» откроется 26 октября 2018 года и продлится до 27 января 2019 года.



В рамках проекта, в музее «Альбертина» впервые выставят стол, который известный японский архитектор Тадао Андо создал специально в память о Нико Пиросманашвили.



Цель выставки – ознакомить широкую общественность с творчеством художника и грузинским культурным наследием.



Новости-Грузия











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