Пашинян заявляет, что покинет должность в ближайшее время

02.10.2018 23:42 Премьер-министр Армении в ближайшем будущем покинет должность. Об этом сам Никол Пашинян заявил несколько минут назад.



По данным армянских СМИ, Пашинян уйдет в отставку как только в силу вступит постановление об отставке двух министров. После этого в течение двух недель у парламента будет возможность избрать нового премьера.



Пашинян заявляет, что таким образом хочет продемонстрировать, что для него должность не самое главное и покидает пост с надеждой, что его изберут на досрочных парламентских выборах.



По словам Пашиняна, выборы в Армении пройдут в конце ноября.



Никол Пашинян освободил с должности министров партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн».



По данным армянских СМИ, об этом премьер объявил у здания парламента, где его сторонники проводят акцию. Постановление об освобождении министров премьер подписал на акции.

















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