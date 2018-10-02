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Пашинян заявляет, что покинет должность в ближайшее время
02.10.2018 23:42
Премьер-министр Армении в ближайшем будущем покинет должность. Об этом сам Никол Пашинян заявил несколько минут назад.
По данным армянских СМИ, Пашинян уйдет в отставку как только в силу вступит постановление об отставке двух министров. После этого в течение двух недель у парламента будет возможность избрать нового премьера.
Пашинян заявляет, что таким образом хочет продемонстрировать, что для него должность не самое главное и покидает пост с надеждой, что его изберут на досрочных парламентских выборах.
По словам Пашиняна, выборы в Армении пройдут в конце ноября.
Никол Пашинян освободил с должности министров партии «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн».
По данным армянских СМИ, об этом премьер объявил у здания парламента, где его сторонники проводят акцию. Постановление об освобождении министров премьер подписал на акции.
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