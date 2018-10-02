Аппатурай: Мы с Грузией хотим сделать больше

02.10.2018 23:44 Мы ждем совместных учений НАТО-Грузия в будущем году, у нас уже есть прогресс. В будущем году учения будут проводиться с большим участием стран-членов НАТО, — об этом Первому каналу заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.



По его словам, на заседании комиссии НАТО-Грузия обсуждалась Черноморская безопасность и сотрудничество с Грузией в этом контексте.



«Очень много идей, который заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа представил от имени правительства Грузии и которые были осуществлены. На имплементацию нужно определенное время, но мы это сделали. Очень много чего происходит в этом направлении. Например учения береговой охраны, рост представительства НАТО, лучший обмен информацией. Мы это уже осуществили, однако в его списке есть еще много идей. С точки зрения безопасности в Черноморском регионе ситуация не лучше, чем была раньше. Это то, на чем мы хотим заострить внимание. Второе, мы рассматриваем ход имплементации существенного пакета НАТО-Грузия. Осуществление части элементов этого пакета завершится в будущем году. Мы сделали и осуществили то, что наметили и на осуществление остальной части нужно определенное время. Мы будем ждать совместных учений НАТО-Грузия будущего года. У нас уже есть прогресс. Учения в будущем году пройдут с большим участием стран-членов НАТО. Мы посмотрим, что можно сделать нового. Мы не хотим торопиться. Мы сейчас начинаем обсуждать эту тему», — заявил Аппатурай.



По его словам, в течение двух лет начнется обсуждение новых идей.



«Как я отметил, часть запланированных нами мероприятий и предусмотренных пакетом элементов завершится в ближайшие 2 года, и мы хотим обсуждать и планировать вместе то, что мы еще можем сделать. Начнется обсуждение новых идей. Думаю, что направлением будет лучшая поддержка реформ. Это касается многих сфер, где Грузия уже пользуется поддержкой НАТО. НАТО помогает Грузии не только в военной сфере, эта поддержка является более широкой и охватывает сектор обороны. Мы уже делаем много чего и может быть дополнительно много практического, что мы можем сделать вместе. Продолжается работа школы институционного строительства обороны, продолжается осуществление мероприятий, предусмотренных существенным пакетом и мы хотим сделать вместе с Грузией больше», — заявил Аппатурай.















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