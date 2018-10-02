В Тбилиси прошел торжественный прием в связи с Днем единства Германии

02.10.2018 23:46 В Тбилиси прошел торжественный прием в связи с Днем единства Германии.



На мероприятии, организованном посольством, вместе с членами кабинета министров, присутствовал премьер-министр Грузии.



Мамука Бахтадзе поздравил новоназначенного посла Германии в Грузии Хуберт Книрш с важной для страны датой и в ходе выступления говорил о дружеских отношениях между двумя странами.



3 октября немцы отмечают День единства Германии. Именно в этот день в 1990 году ГДР вошла в состав ФРГ и страна объединилась.















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