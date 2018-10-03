Сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны

03.10.2018 10:27 Сегодня в Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны.



Для участия во встрече в Брюсселе находится министр обороны Грузии Леван Изория, который ознакомит партнеров из НАТО о проводимых в Грузии реформах.



Встреча Комиссии НАТО-Грузия откроется в 18:15 по тбилисскому времени приветственным словом генсека НАТО Йенса Столтенберга. До заседания Йенс Столтенберг побеседовал с журналистом Первого канала о повестке дня предстоящей встречи.



«Мы рассмотрим аспекты нашего партнерства с Грузией. Все члены НАТО получат обновленную информацию о том, на каком этапе мы находимся. Государства-члены НАТО продолжают вносить вклад в различные программы, которые мы осуществляем вместе с Грузией. Особенно это касается совместного центра учений и оценок НАТО-Грузия, совместных учений», — сказал Йенс Столтенберг.















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