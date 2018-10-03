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В сентябре «ЕНД» получило в качестве пожертвований 442 тыс. лари, Зурабишвили - 332 тыс. лари, «Грузинская мечта» - 20 лари


03.10.2018   11:06
Независимые кандидаты в президенты и участвующие в выборах партии в сентябре получили в качестве пожертвований в сумме 930,012 лари.

Конкретнее же, согласно информации, опубликованной на веб-странице Службы государственного аудита, с 1 по 30 сентября включительно, больше всего пожертвований - 442,691 лари приходится на «Национальное движение», на втором месте с 332,245 лари поддержанная правящей командой Саломе Зурабишвили.

Пожертвования в количестве 91,196 лари получила «Европейская Грузия», 35,000 лари – «Новая Грузия». 13,000 лари пожертвовали независимому кандидату Бесариону Тедиашвили, 9,700 лари – «Свободным демократам». 4,600 лари пожертвовано «Гирчи», 1,010 лари – «Свободной Грузии». 350 лари пожертвовали «Национальному форуму», 200 лари же независимому кандидату Кахаберу Чичинадзе.

Всего 20 лари в качестве пожертвований в сентябре получила партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия».






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