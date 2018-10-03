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Григол Вашадзе: Мы обнаружили, что у нас нет властей
03.10.2018 11:16
Мы обнаружили, что у нас нет властей, — об этом кандидат в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе заявил на встрече с избирателями в Верийском саду.
Вашадзе говорил о предвыборных обещаниях. Вместе с тем, по его словам, в стране ощутимо выросли безработица и криминал. Вашадзе назвал выборы 28 октября «выборами чести», на которых, по его словам, грузинский народ должен сделать выбор в пользу верховенства закона, равноправия и справедливости.
«К бедности, голоду, безработице, неадекватному здравоохранению добавилось то, что мы обнаружили – у нас нет властей. Мы оказались в ситуации, когда «Грузинская мечта» вышла из правовой сферы, когда вместо конституции и законодательства действуют криминальные правила, как было в 90-ых годах в России. Для нас это неприемлемо. Граждане Грузии зубами сохраняют независимость, государственность и суверенитет страны в течение 28 лет, а сейчас мы стоим перед тем риском, чтобы потерять и государство. 28 октября грузинский народ сделает выбор между мафиозным правлением и современным государством», — заявил Григол Вашадзе.
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