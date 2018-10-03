Президент Армении уволил шесть министров

03.10.2018 11:26 Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», поддержавших принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.



От должностей были освобождены: министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.



Накануне улицы Еревана и ряда других городов Армении вновь заполонили тысячи протестующих. Перед толпой собравшихся премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что увольняет всех министров и губернаторов от партий, поддержавших изменения, затрудняющие проведение досрочных выборов, а сам вскоре уйдет в отставку — но лишь для того, чтобы затем вновь стать полноправным премьером.















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