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Грузия получила от США 500 тыс. долларов на «на укрепление стратегических коммуникаций»
03.10.2018 11:39
Госдепартамент США выделил грузинскому правительству $500 тыс. «на укрепление стратегических коммуникаций» страны, сообщил в среду на брифинге глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.
"Мы вместе с нашим стратегическими партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций", - сказал Бахтадзе.
По его словам, средства будут переданы действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, они будут способствовать информированию населения "о благах евроатлантической интеграции".
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