Кобахидзе: Вопрос культивации конопли приостановлен, в избирательном режиме ни у кого нет времени на это

03.10.2018 12:38 Вопрос культивации конопли приостановлен, в избирательном режиме ни у кого нет времени на это – заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в прямом эфире вещательной компании "Рустави 2".



"Вопрос культивации конопли приостановлен, сегодня все мы находимся в избирательном режиме, и соответственно ни у кого нет времени на это. Мы не знаем, как продолжится все это, мы выслушаем общество, послушаем Церковь, и еще одно, вам не нравятся сравнения, но одна принципиальная разница между нашей властью и прежней властью, мерзкими "националами" (хорошо, что признаете это), это принципиальное отличие в отношениях с Церковью, вы помните отношение прежней власти к Церкви.



Касательно этого дела, когда властная команда выступает с конкретной инициативой, для нас главное, что она отвечает за то, чтобы сказать обществу, плохое дело она задумала, или хорошее, соответственно, здесь главное, сказать общественности, что ничего плохого не было задумано. Я очень кратко коснусь аргументов, есть разговор, учитывает ли этот законопроект производство-сбыт наркотиков? Ответ -нет. Второе, существует ли угроза, что произойдет утечка наружу нелегальным путем, в связи с этим есть опыт многих стран: Израиля, Греции, Великобритании, Канады, США, который явствует о том, что эта территория охраняется простейшим образом.



Касательно того, не пострадает ли имидж нашей страны, здесь тоже есть ясный ответ: есть Израиль, Греция, Великобритания, Канада, США, и еще другие страны, где происходит культивация-производство конопли не путем производства наркотиков, и там это не отражается негативно на имидже стран. Наша просьба в адрес патриарха была, что мы хотим говорить именно в связи с этим, у нас состоялась очень хорошая, весьма теплая и позитивная встреча. Для нас это главное, мы хотим вот о чем говорить: главное, чтобы мы вместе сошлись в том, что у инициатора не было негативного замысла"- заявил председатель парламента.

















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