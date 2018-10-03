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Бахтадзе: Франкфуртская книжная ярмарка - возможность быть в центре внимания Европы
03.10.2018 12:50
Франкфуртская книжная ярмарка дает нам возможность быть не только в центре внимания Европы, но и углубить наши культурные связи с современным миром, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на брифинге сегодня.
«В 2018 году Грузия является почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки. Данное мероприятие имеет почти 500-летнюю историю и является самым масштабным форматом в мире. Это дает нам возможность быть не только в центре внимания Европы, но и углубить наши культурные связи с современным миром. Мы максимально должны использовать подобные возможности, чтобы еще больше увеличить интерес к Грузии и мир больше узнал о грузинской литературе, театре, музыке, художестве, нашем фольклоре, истории и культуре Грузии», — отметил Мамука Бахтадзе.
Премьер Грузии поблагодарил всех, кто участвовал в проекте.
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