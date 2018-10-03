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Парламентское меньшинство вызывает в парламент министра внутренних дел и Главного прокурора


03.10.2018   13:08
Парламентское меньшинство вызывает в парламент министра внутренних дел Георгия Гахария и Главного прокурора и Шалву Тадумадзе.

По мнению представителей «Европейской Грузии», именно они должны ответить на вопросы в связи с «Омега Групп», в том числе и о том, на каком этапе находится расследование.

«В парламенте должны ответить на вопросы, которые есть у общества. Министр внутренних дел и Главный прокурор обязаны явится в парламент и ответить на вопросы – на каком этапе расследование, какие следственные действия проводятся, чтобы как можно скорее началось уголовное преследование тех лиц, которые участвовали в преступных делах», — заявил член «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе.






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