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Бахтадзе: Мобилизованы все, в том числе и международный ресурс, чтобы задержанная российскими военными Майя Отинашвили была своевременно освобождена


03.10.2018   13:38
Мы смогли мобилизовать весь ресурс, в том числе и международное содружество, чтобы наш гражданин скорее бы возвратился в семью», — заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в связи с вопросом о задержании российскими военными 37-ми летней Майи Отинашивли возле линии оккупации.

По её словам, оккупационный режим продолжает агрессивную политику и нарушать права человека.

«Помимо наших партнеров, я хотел бы подчеркнуть механизмы, которые зачастую не очень эффективны для предотвращения таких инцидентов. Аппарат КетеванЦихелашвили работает в 24-часовом режиме, так же , как и соответствующие органы и самое главное, мониторинговая миссия ЕС, чтобы в ближайшем будущем, я надеюсь, что наш гражданин вернулась к своим детям и и семье. Это очень тяжелый случай. Я хотел бы подчеркнуть это», — заявил Мамука Бахтадзе.

Майя Отинашвили, незаконно задержанная в селе Хурвалети Горийского района, была приговорена оккупационном режимом к двухмесячному предварительному заключению.







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