Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе об «Омега группе»


03.10.2018   13:39
Те люди, которые фигурируют в т.н. записях, имеют право и возможность предоставить следственным органам полную информацию для того, чтобы все убедились в том, с чем мы имели дело, - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в связи с «Омега группой».

По его словам, по эту делу ведется расследование.

«Идет следствие. Соответственно, те люди, которые фигурируют в т.н. записях, имеют право и возможность предоставить следственным органам полную информацию для того, чтобы все убедились в том, с чем мы имели дело. Я сделал комментарий по поводу того крайне безответственного поведения, которое связано с тем, что пытаются связать функционирование свободных медиа с налоговыми вопросами. Еще раз хочу сказать, что это полная безответственность. Существует коммерческая деятельность, существует бизнес. В данном случае мы имеем дело с предприятием по производству табака, которое должно платить налоги, как все экономические агенты. У нас свободные медиа и связывание этих вопросов друг с другом – это полная безответственность», - заявил Бахтадзе.











Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
У кого и на каких условиях будет право владеть сельскохозяйственной землей в Грузии?
Таксистам не придется перекрашивать автомобили за свой счет
Иностранцы-собственники земли обязаны будут ее обрабатывать
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Грузии ратифицирует соглашение о свободной торговле с Гонконгом
Кобахидзе: Голосованием за резолюцию Парламентской ассамблеи Европы в октябре 2008 года члены тогдашних властей совершили измену
Премьер Грузии отметил прогресс страны в сфере соблюдения прав человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна