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Мамука Бахтадзе об «Омега группе»
03.10.2018 13:39
Те люди, которые фигурируют в т.н. записях, имеют право и возможность предоставить следственным органам полную информацию для того, чтобы все убедились в том, с чем мы имели дело, - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в связи с «Омега группой».
По его словам, по эту делу ведется расследование.
«Идет следствие. Соответственно, те люди, которые фигурируют в т.н. записях, имеют право и возможность предоставить следственным органам полную информацию для того, чтобы все убедились в том, с чем мы имели дело. Я сделал комментарий по поводу того крайне безответственного поведения, которое связано с тем, что пытаются связать функционирование свободных медиа с налоговыми вопросами. Еще раз хочу сказать, что это полная безответственность. Существует коммерческая деятельность, существует бизнес. В данном случае мы имеем дело с предприятием по производству табака, которое должно платить налоги, как все экономические агенты. У нас свободные медиа и связывание этих вопросов друг с другом – это полная безответственность», - заявил Бахтадзе.
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