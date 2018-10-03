Бахтадзе: отношения с США при президенте Трампе перешли на более высокий уровень

03.10.2018 14:20 Сотрудничество Грузии и США никогда не было на таком высоком уровне, как сейчас. Об этом заявил на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, подводя итоги прошедшего в конце сентября своего первого визита в США в ранге главы правительства страны, сообщает в среду ТАСС.



"Стратегическое партнерство и сотрудничество Грузии и США в период администрации президента Дональда Трампа перешло на новый, более высокий уровень, мы намерены развивать и углублять это сотрудничество" - сказал Бахтадзе. Премьер отметил, что в ходе прошедших в Вашингтоне встреч возглавляемой им делегации правительства Грузии "обсуждались перспективы расширения стратегического сотрудничества с США в сферах экономики, безопасности, обороны, образования и других областях".



Он сообщил, что в рамках визита в США провел в Нью-Йорке "плодотворные встречи" с высокопоставленными лицами ряда стран, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. "Одной из самых важных частей визита в США было участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, у меня была возможность с трибуны ООН представить позицию Грузии по жизненно важным проблемам страны и о путях их решения", - добавил премьер.















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