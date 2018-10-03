Аппаратурай сделал комментарий о дезинформационной политике России в отношении Грузии

03.10.2018 15:17 «Всем хорошо известна дезинформационная тактика России – когда тебя в чем-то обвиняют, обвини в этом другого», - заявил специальный представитель генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью «IPN», отвечая на вопрос по поводу беспокойства, выраженного Министерством иностранных дел и оборонным ведомством России в связи с лабораторией Лугара в Грузии.



«В связи с этим вопросом я не владею информацией, однако могу сказать, что всем хорошо известна дезинформационная тактика России – когда тебя в чем-то обвиняют, обвини в этом другого. В течение последних месяцев мы увидели применение Россией химического оружия. В Великобритании имела место попытка убийства. Поэтому то, я не удивляюсь тому, что со стороны России предъявляются такого рода обвинения. Это часть дезинформационной тактики России», - заявил Аппатурай.



11 сентября на пресс-конференции в Москве Гиоргадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение в исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара под Тбилиси опасных экспериментов, и призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. Гиоргадзе указал, что военные и частные подрядчики США могли проводить там секретные эксперименты над людьми.



В связи с этим директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия не допустит проведения американцами биологических экспериментов на своих границах.



«Мы говорили [американцам], что не допустим того, чтобы ваши военные биологи непонятно что делали на российской границе», - сказал Ермаков.



«То, что сейчас происходит в Грузии, по нашей оценке, - это работа американского военного ведомства на грузинской территории с биологическим материалом для использования нашего соседа, наших грузинских коллег», - добавил дипломат.



В Минобороны РФ также заявили, что изучают размещенную на сайте грузинского экс-министра информацию.















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