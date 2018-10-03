«Секс только по вторникам» - что обсуждает на заседаниях «Альянс патриотов»

03.10.2018 16:32 Депутат Нато Чхеидзе, покинувшая на днях фракцию "Патриоты", она же супруга владельца компании "Омега Групп", в связи с которой в стране разгорелся серьезный скандал, вспоминает одно из чрезвычайных совещаний «Альянс патриотов», и пишет в социальной сети:



"Временами"- так назывались записи моего отца, и я тоже их назвала так. Я пересмотрела свои "Временами", и на глаза попалась моя запись о партийном заседании "Альянса патриотов" с заглавием "Расширенное совещание".



Лидеры партии едут в Брюссель, и перед отъездом, в 7 часов вечера, созвали расширенное совещание: депутаты парламента и городского собрания, партийный актив, администрация. До начала совещания говорили о демократии и справедливости, и естественно, должно было быть продолжено в том же духе.



Первым вопросом заслушали анекдот о Сталине - он созвал политбюро и сказал, что для лучшего возрождения страны необходимо перекрасить Кремль и расстрелять каждого четвертого человека. После затяжного молчания один сказал: «А зачем переграшивать?»« И Сталин, как отец народов, учел его мнение, и согласился: «да, можете и не перекрашивать».



Высказали мнение, что Сталин в ходе войны (II мировой войны - ред.) истребил 300 000 грузин, а до войны все дворянство.



Постановили: Сталин был тиран, но выиграл войну.



Вторым вопросом заслушали информацию о Великом посте: что следует поститься не только пищей, но и духовно, молитвой и исповедью, и физически - воздержанием от секса.



Было сказано, что все мы завистники, и необходимо во время исповеди покаяться в этом грехе.



-Я не завистливый!- раздался голос в зале.

-И я! И я! И я!- последовали остальные.

-Это вы так думаете, что не завидуете. Как же нет, причем вы еще и высокомерные, что не понимаете, что вы завистливые!- было четкое объяснение.



-Нет, мы не завидуем, нет!... Нет! – не уступает зал.



-Ах, вы не завидуете, да? Ну, скажите тогда, не хотите победить другие партии?



-Хотим! Как не хотим!.. Конечно же, хотим!... Разве не для этого убиваемся? Хотим! Хотим!- голосит совещание.



- Вот это и есть зависть! Причем вы еще высокомерные, и еще и горделивые!



Постановили: всем пойти на исповедь, и покаяться в зависти, высокомерии, гордыне, и другом подобном.





Заслушали, что во время Великого поста необходим пост и в сексе. Выразили мнение, что воздержание в сексе вредно для мужского здоровья, и желательно разрешить его.



Заслушали информацию, что понедельник, среда, и пятница - дни тяжелого поста, и нельзя разрешать занятие сексом, что в субботу человек фактически умирает вместе с Христом, и в воскресенье воскресает, так что это тоже тяжелый пост, и нельзя разрешать, что в четверг омовение ног, и связанная с ним скромность, и соответственно тяжелый пост, и поэтому нельзя.



Остается вторник.



Постановили: в период Великого поста секс допускается только один раз в неделю, во вторник.



Раздался застенчивый вопрос:

- А в субботу-воскресенье нельзя?

- Как можно в субботу, ты мертв - последовал ответ.

- Как это я мертв, хочу поменять вторник на субботу - вновь раздался застенчивый голос, но с твердыми нотками.

- Нет, в субботу ты мертв!- был суровый ответ.

- А воскресенье? И в воскресенье тоже нет?- слабо противился единственный протестант.

- В воскресенье возрождаешься, покидаешь все грехи - нельзя. Только во вторник! – последовал твердый ответ.

- Вторник меня не устраивает, не устра-и-вает- размахивает руками поэт.



Постановили: только вторник! И Отарашвили потерпит до Воскресения.



Уже половина восьмого.



Быстрым шагом входит Эрекле Саглиани, и говорит: семь часов. Я пришел точно вовремя.

- Как вовремя?- раздались голоса.

- Семь часов, и я пришел - спокойно ответил Саглиани.

- Где семь часов, где?- не перестают спрашивать.

- На моих часах - вновь следует спокойный ответ.

- Покажи часы - не угомонятся неверующие.

- Часы дома. Было ровно семь, когда я посмотрел на них.



Постановили: ничего не говорить Саглиани, принять его таким, какой есть.



Заслушали третий вопрос: текст заявления премьера, и тезисы отзыва на него.



Постановили: в этом вопросе согласны с премьером, но только в этом вопросе, то есть в таком подходе к теме. Только единственно в этом вопросе и… Так что, все равно, дескать, нам его отправлять в отставку.



Заслушали: ситуация в Цхинвали - в связи с тем, что выпустили двух граждан Грузии, в чем был особый вклад письма Католикоса-Патриарха, а также заявления власти. Кроме того, в это дело внесли определенный вклад и многие другие люди из "Альянса патриотов".



Постановили: сохранять молчание.



Заслушали: в виде тезисов основные мнения, которые надо озвучить.

Постановили: принятые указания надо твердо выполнять.



И… на том совещание и закончилось".















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