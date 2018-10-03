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Нато Чхеидзе: Нет никакой заслуги «Грузинской мечты» в возвращении бизнеса Зазы Окуашвили


03.10.2018   16:55
Нет никакой заслуги «Грузинской мечты» в возвращении бизнеса Зазы Окуашвили, в возвращении телекомпании «Иберия» и в возвращении самого Зазы Окуашвили, как об этом, не поведя бровью, говорит председатель парламента. Об этом заявила на пленарном заседании парламента Грузии депутат Нато Чхеидзе.

По утверждению Чхеидзе, правительство «Грузинской мечты» ничего во благо Зазы Окуашвили не предпринимало, в том числе и с точки зрения восстановления справедливости – «Наоборот же, сколько угодно».

«Должна пояснить, что нет никакой заслуги «Грузинской мечты» в возвращении бизнеса Зазы Окуашвили, в возвращении «Иберии» и в возвращении самого Зазы Окуашвили, как об этом, не поведя бровью, говорит председатель парламента», - заявила Нато Чхеидзе.

По словам Чхеидзе, бизнес Зазы Окуашвили полностью возобновился 18 декабря 2004 года, после того, как почти целый год был остановлен властями «Нацдвижения» по обвинению в печатании фальшивых акцизных марок.






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