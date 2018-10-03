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Премьер Грузии отметил «прогресс в сфере соблюдения прав человека»
03.10.2018 17:16
Грузия попала в список из 13 стран мира, где права человека защищены на должном уровне и это говорит о том, что страна предприняла ряд успешных шагов в этом направлении. Такое заявление премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал сегодня на брифинге перед заседанием правительства.
В рамках 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 сентября в Нью-Йорке состоялось заседание, приуроченное к инициативе спецпредставителя ЕС по правам человека Ставроса Ламбринидиса Good Human Rights Stories («Хорошие истории о правах человека»), которое объединяет 13 стран мира, в том числе и Грузию. Генсек ООН Антониу Гуттереш похвалил все страны за соблюдение прав человека, отметив, что успешные примеры должны вдохновить и другие страны мира.
Инициатива спецпредставителя ЕС по правам человека Good Human Rights Stories была приурочена к 70-летию принятию Всеобщей декларации прав человека.
Помимо Грузии, в этот список вошли Аргентина, Буркина Фасо, Чили, Кабо-Верде, Индонезия, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Корея, Гамбия, Тунис и Уругвай.
«Грузия оказалась среди 13 стран мира за осуществленные успешные шаги в направлении защиты прав человека. Особенно радует, что Грузия находится в списке тех 13 государств, в которых была сформирована и внедрена очень сильная система защиты прав человека. Это еще раз подтверждает, что Евросоюз положительно оценивает и поддерживает успешно осуществленные и текущие реформы с точки зрения прав человека правительством Грузии», — сказал Бахтадзе.
Во время заседания инициативы Good Human Rights Stories отдельно были отмечены реформы Грузии, направленные на улучшение прав человека в тюрьмах.
Бахтадзе указал на то, что при президенте Михаиле Саакашвили пенитенциарная система страны не раз подвергалась жесткой критике за ненадлежащее обращение с заключенными. Действующий премьер отметил, что нынешним властям страны «досталось тяжелое наследство, с проблемой которого они успешно справились».
«Особенно надо подчеркнуть прогресс, существующий в пенитенциарной системе. Вам известно, какое тяжелое наследство нам досталось в этом плане. Я хочу отметить, что Грузия является единственной страной из нашего региона, которая попала в этот список», — отметил премьер-министр.
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