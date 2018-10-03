Абашидзе: встреча президентов Грузии и РФ рано или поздно будет просто необходима

03.10.2018 17:41 Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе не исключил встречу президентов двух стран.

Теоретически она возможна, "она, действительно, рано или поздно станет необходима", отметил он.



Абашидзе также указал, что подобная встреча нуждается в тщательной подготовке. "Если эта встреча состоится, понадобится ее очень детальная подготовка", - цитирует его Спутник - Грузия. "Кто, как, где - это все надо будет решить, если начнется подготовка", - заключил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ.



Напомним, ранее статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявлял, что Москва не исключает возможности проведения встречи лидеров России и Грузии и будет продвигать эту идею.















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