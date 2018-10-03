Агентство управления чрезвычайных ситуаций вновь переходит в подчинение МВД

03.10.2018 19:47 Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями вновь переходит в подчинение Министерства внутренних дел – сегодня правительство Грузии одобрило соответствующую инициативу МВД.



Решение правительства огласил исполняющий обязанности руководителя Управления чрезвычайных ситуаций Шалва Хуцишвили.



"Сегодня правительство рассмотрело проект, инициированный Министерством внутренних дел, согласно которому Служба управления чрезвычайных ситуаций в статусе подведомственного учреждения переходит в подчинение Министерства внутренних дел. Эти изменения обусловлены концепцией малого правительства, в рамках которого были осуществлены структурные реформы разных ведомств. А также идет работа, и запланировано создание нового Совета безопасности, у которого будут определенные компетенции в части разработки политики, то есть то, что частично есть у нашей службы. Именно поэтому будут осуществлены данные изменения. Мы думаем, что эффективность сохранится, и еще больше увеличится"- заявил Шалва Хуцишвили.



По его же словам, в ведомстве не планируются масштабные сокращения, но будет эффект с точки зрения экономии расходов.



"Я не могу сказать, что в свое время выделение этого ведомства было неосмысленным и затратным. В свое время за отделением ведомства последовал пакет реформ, который признан Евросоюзом и нашими натовскими союзниками очень прогрессивным. Сейчас изменения коснутся только структурного вопроса"- отметил Шалва Хуцишвили.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

